中央畜產會近日公布，至9月底前補貼進口豬肉每公斤6元、預計補貼5萬噸，預算達3億元。外界質疑為何是補助進口豬而非國產豬？農委會主委陳吉仲表示，丹麥、西班牙等進口豬肉因歐洲能源大漲，養殖成本也大幅增加，因此才補助進口豬肉，好讓消費者負擔減輕。

過去國內市場的豬肉供應上，國產豬比例高達90％，進口豬肉則約10％，但近年進口豬肉卻逐年明顯增加，據關務署資料顯示，2021年加拿大、丹麥、西班牙進口豬肉分別為1萬5873公噸、1萬976公噸及2萬1060公噸；2022年分別為1萬8613公噸、1萬3686公噸及4萬3951公噸。

面對各界質疑為何不補助國產豬肉，而是補貼進口豬肉，陳吉仲表示，養豬百億基金正協助6000多場畜牧場和肉品市場改建，以減少環境污染，改建期間在養頭數就會減少，因此今年毛豬生產數量也有減少，以台糖畜牧場為例，本來在養頭數30幾萬頭，改善期間就只剩下17萬頭。

此外，俄烏戰爭始得歐洲能源價格大漲，丹麥、西班牙等國的生產成本也大幅增加，每公斤養殖成本甚至超過新台幣100元，綜觀國內外影響的因素，若要補足缺口就要從國外進口，但考量對消費者負擔，因此才有對末端進口業者的補助，但只有補助5個月而已。

陳吉仲說，玉米營業稅減免5％確定會到年底，可讓玉米每公斤減少1元，然而玉米從進口到飼料廠有時間差，現貨價格應該要用幾個月前的價格來比較，第一波每公斤減少0.3-0.5元，之後也會繼續往下調整，會再和飼料廠溝通。