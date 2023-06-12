三地門德萊公園雀榕樹期待再展生機。（屏縣府提供）

三地門德萊公園雀榕樹期待再展生機。（屏縣府提供）

屏東縣三地門鄉德文村母子雀榕樹，為縣府列管編號78號受保護樹木，巍巍矗立於部落入口，是當地重要地標，而子株雀榕2年前因感染褐根病無預警地倒下，母株根部亦遭受到病菌侵襲，經縣府、茂管處及三地門鄉公所共同挹注經費救治，以樹木外科手術切除母株雀榕根部患部，並給予支撐及氣根引導，為屏東第一例「漂浮在空中的樹」，經過2年救治及與當地居民協力養護，雀榕母株已誘導長出新氣生根重新扎根土壤，未來也將繼續守護部落，敞開雙臂迎接返鄉遊子。

德文社區發展協會總幹事包金茂說，老樹站在村口，居民來來往往都會看到它，每年豐年祭外漂族人回鄉，最有記憶的也是這棵雀榕樹，2021年發現雀榕樹生病及傾倒，對於部落居民內心非常的不捨。雀榕樹是地方情感所繫，一定要救，很感謝三地門鄉公所、鄉代會、茂管處及屏東縣政府大力支持，讓老樹重現生機。

屏縣府農業處長鄭永裕表示，雀榕樹是縣府列冊管理受保護樹木，更是重要綠色資產，經籌措經費，極力搶救母株，透過支架裝設、土壤燻蒸消毒及樹木外科手術清除母株感染褐根病的組織，後續會做好相關養護措施。

耗時需要大約10年的時間讓樹木可以再現風華，並將治療過程紀錄製成生命教育推廣的活教材，聽聽老樹重生的故事；雖然治療所費不貲，但老樹和地方連結很深，極具有保留價值，這是金錢無法衡量的。

縣府呼籲樹木植栽的設計及管理單位，樹木生長也需要有適當的空間範圍，避免覆土過深造成病菌入侵，樹木需要透過根部進行水分及養分的吸收。樹木與人類相同有生、老、病、死，但是樹木不會說話，透過觀察樹木的生長、棲地、環境季節變化、降雨等情況，讓民眾發揮公民科學家精神漸進式的知樹、惜樹、愛護樹，在屏東綠化環境景觀資源能永續深根茁壯。