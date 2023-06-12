adidas SPIRITAIN 2000 GTX，原價3890元，官網特價2699元。（adidas提供）

New Balance Fresh Foam 880v11 GTX，原價4080元，官網特價2652元。（New Balance提供）

PUMA Velocity Nitro WTR，原價3980元，官網特價2790元。（摘自PUMA官網）

忽晴忽雨的天氣讓人難捉摸，走出室外隨時要防範大雨浸濕雙腳。電商觀察梅雨助攻加上夏季戶外活動旺，防水鞋款銷量較上月同期翻倍增長；戶外裝備銷售通路也發現，正逢畢業季加上暑假將至，外出玩樂需要有雙好鞋，學生客群明顯增加，其中3000元以下的防水鞋很受青睞，預算不多同樣能買到高機能鞋履，穿壞也不會太心疼，買氣粗估攀升至少1成。

Nike Air Max 90 GTX是雙為雨天而生的鞋款，設計理念環繞著下雨出門也不怕掃興，以1990年代標誌性冠軍跑鞋吸引視線，同時加上GORE-TEX鞋面升級，即使表層遭水花潑濺，也不會讓裡層濕透，鬆餅格紋風格外底詮釋經典造型，並兼顧抓地力與耐久性。

adidas SPIRITAIN 2000 GTX配色明亮且男女皆可駕馭，採用彈性鞋帶設計，穿脫容易也顧及舒適腳感，走路或跑步不易鬆脫或擠壓雙腳，GORE-TEX鞋面有助保持雙足乾爽，25％鞋面原料含至少50％的再生成分，購鞋同時間接減少環境負擔。

New Balance則推跑步或休閒活動都可承受高強度負荷的Fresh Foam 880v11 GTX，擁有靈敏的緩震性能，跑跳過程也能分散足踝衝擊力，針織鞋面結合GORE-TEX防水布料，防雨防風也透氣，提高無懼天氣變化的實穿性。

PUMA也推緩衝舒適且防潑水的Velocity Nitro WTR鞋款，鞋面材質使用WTR鞋面，防潑水的同時搭載反光效能，夜晚外出也能安心，天雨路滑之際也能依靠防滑橡膠大底的防滑性與抓地力提供平衡穩固的機能性。