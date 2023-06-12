宜蘭縣太平山國家森林遊樂區唯一聯外道路宜專一線1.5K處持續落石，6月13日持續休園。（羅東林管處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區唯一聯外道路宜專一線1.5K處，位於售票站前方，今（12日）上午發生上邊坡崩塌，致道路中斷；目前持續落石中，搶救難度增加。經林務局羅東林區管理處評估，預計下午4時前可單線通車，讓滯留遊客下山，若如遇山區大雨或新增崩塌落石等不可抗力狀況，將再次延後通車時間。

羅東林管處表示，目前滯留太平山遊樂區內的遊客，均已全數通知現況，等待道路搶通情況明朗後，再通知可離園時間，屆時將由太平山派出所行駛前導車引導及戒護下離園；若傍晚前無法搶通，也勢必妥善準備遊客免費食宿等安置措施。

羅東林區管理處考量坡面仍有大量浮動土石，恐有持續滑落的可能，因此基於旅遊安全，太平山遊樂區明日將持續性休園，以進行坍方搶修工作；相關即時更新資訊，民眾可隨時關注太平山官方FB粉絲團https://www.facebook.com/tps100.forest 或官網https://tps.forest.gov.tw/TPSWeb/wSite/mp 。