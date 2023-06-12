台灣近期性騷擾事件頻傳，繼國民黨台北市議員鍾沛君後，雲林縣議員陳芳盈今（12）日也指控，遭「C媒體人」言語與肢體騷擾。而陳芳盈在最新貼文中，更要求C媒體人道歉，她放話，若是今天等不到，就會公布C的名字。不久之後，媒體人朱凱翔在臉書發文，向陳芳盈道歉。

陳芳盈今在臉書發文指出，C媒體人在去年大選期間曾多次問她「我可以和妳打砲嗎？」還有一些肢體上的冒犯。陳芳盈並透露，她起初選擇隱忍，但在看到C媒體人在朱學恒被爆性騷後，還上節目對此批評，讓她忍無可忍、選擇揭發此事。

陳芳盈表示，她今天已經接到其他受害人的訊息，如果徵得他們的同意，會一併幫這些受害人伸張公道，她也喊話，如果還有其他被C媒體人騷擾的受害人，可以用臉書私訊告訴她，並且保證，除非徵得同意，否則她不會把受害人的名字說出來。

朱凱翔今在臉書發文表示，他與陳芳盈在2021年公投期間認識，她當時是羅智強的助理，陳2022年投入雲林縣議員選舉的過程中，有詢問他的想法，他當時也提出了一些意見。朱凱翔指出，他與陳芳盈當面吃飯喝酒的場合，一次是去年3月15日，他主持節目結束後，在附近的羊肉爐吃晚餐，席間大約5、6人，都是前後期工作夥伴，這些人至今還在新聞或是幕僚工作上服務，當時陳途中來寒暄，結束後自行開車離去。

另一次，則是在同年稍早的3月10日，當時一群政媒圈的好友相約KTV聚會晚餐，根據當天開立包廂單顯示，進場時間為19：06，同樣是前後期的工作夥伴，成員也不是2男2女，就印象所及，沒有陳芳盈所述，4個人吃完飯續攤的場合。

朱凱翔指出，3月10日的唱歌氣氛很熱鬧，但如今他無法記起1年多前應酬中，是否有說過陳芳盈指控的那句話，且經詢問同席的友人，也沒人有印象，雖不確定是什麼環節，「但讓陳議員感受如此，我道歉」。

朱凱翔提到，他過去1年多與陳芳盈幾乎沒有交談，上一次對話，是在今年2月國民黨大安區初選期間，當時他發文批評羅智強過度操作所謂「子弟兵」，誇大自己世代交替的功勞，陳當時透過通訊軟體私訊，說：「哥，真的沒這麼好選啦」，而他則回應陳：「別介意，就事論事，我不是針對妳」。對於15個月來未能更早察覺陳芳盈的隱忍，朱凱翔再次向她致歉。

朱凱翔坦言，關於這一切他會深刻反省，性平這道考題，也會戒慎恐懼的面對，若是陳芳盈要提出任何司法或是行政申訴，他會全力配合。

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