今年1月，紙風車重返兩廳院藝文廣場，搬演《哪吒鬧龍宮》，有小粉絲早早就來卡位，在彩排現場上陣試演布袋戲，臉上的笑容，說明了他對表演藝術喜愛。李永豐也暫時放下彩排工作，親自帶著這位小粉絲體驗布袋戲的樂趣。（李欣恬攝）

紙風車劇團《哪吒鬧龍宮》自1992年首演之後，歷經2000年、2020年、2022年又陸續翻新版本，隨著時代進步，除了演員的一身武功，還運用燈光和3D動畫，打造深海裡的龍宮世界。（鄧博仁攝，本報資料照片）

紙風車劇團《哪吒鬧龍宮》的有趣之處之一，為演員和布袋戲之間，互為替身，視覺效果驚奇。（鄧博仁攝，本報資料照片）

紙風車劇團《哪吒鬧龍宮》除了可看到布袋戲，還有演員們的武功與京劇功底。（鄧博仁攝，本報資料照片）

2020年6月6日凌晨，紙風車劇團位於新北市八里工作室遇上火劫，那一晚，創辦人李永豐、團長任建誠，當時的副執行長張敏宜等人，坐在鐵皮工廠外看著心血付之一炬，欲哭無淚，但他們很快地就收拾悲痛心情，綠光劇團團長羅北安在當天清晨也對著大夥兒加油打氣，喊著：「紙風車不會就這樣倒下，紙風車可以挺過去」，以勇氣代替悲傷，風車要繼續運轉，繼續前行。

三年來，劇團在災後的重建步步踏實，也和所有人一樣，承受著疫情帶來的種種考驗。今年在文化總會邀請下，紙風車劇團有了到匈牙利布達佩斯演出的機會，李永豐在內心給自己這趟演出一個定位，「這是一份給世界的文化回禮」，作為「時代的伶人」，以百分百的誠意演戲，感謝疫情間世界各國物資相互支援的善意。

在布達佩斯演出的作品《哪吒鬧龍宮》，是李永豐打磨多時的心血，最早可追溯自1992年，紙風車的前身魔奇劇團，當時到德國、奧地利等地演出的作品，就是迷你版的《哪吒鬧龍宮》。

1992年之後，《哪吒鬧龍宮》歷經2000年、2020年、2022年等版本，隨著時代進步，除了演員的一身武功，還運用燈光和3D動畫，打造深海裡的龍宮世界。

許多人不知道，李永豐對布袋戲情有獨鍾，他說，童年時期對布袋戲經典角色「哈買二齒」真人互動橋段印象深刻，成為創作的原型，在這部作品，也運用台灣的傳統布袋戲和真人演員互動，舞台劇演員不只學習如何操偶，同時還要變身成偶的本尊，演員與布袋戲偶兩者互為替身，變大又變小，每每令觀眾看得驚奇連連。

戲劇的可貴之處，是要能帶給人快樂。李永豐期望能成為唐吉軻德，能幫助人，帶給更多孩子快樂，「因為作為一名英勇的騎士，本來就應該幫助別人，相信自己，堅持到底。」這是紙風車《唐吉軻德》裡的經典台詞。「孩子的事就是我關心的事。」這是戲外李永豐常掛在嘴上的話。

堅持到底。今年1月，紙風車重返兩廳院藝文廣場，搬演《哪吒鬧龍宮》，有小粉絲早早就來卡位，在彩排現場上陣試演布袋戲，臉上的笑容，說明了他對表演藝術喜愛。李永豐也暫時放下彩排工作，親自帶著這位小粉絲體驗布袋戲的樂趣。

現在，這樣純粹的快樂，不只有台灣小朋友可以參與，布達佩斯當地的觀眾，還有因戰爭而流離失所的烏克蘭觀眾，都有機會感受。

任建誠說，「在台灣演出時，希望台灣孩子快樂成長，這次的匈牙利行程，希望能為烏克蘭小朋友獻上一分心意，希望他們平安長大。」此外，劇情的故事內容也相當適合孩子欣賞，任建誠表示，「這是一齣談論如何度過人生困境、面對困難，勇敢前進的戲。」

張敏宜表示，為了方便出國演出，舞台也重新訂做精裝版，13名演員事先在台灣學習如何裝台，屆時將和4名技術人員一起挑戰完成這項任務，在當地以一天的時間裝台，連續演出兩天，劇組人員們也努力學習匈牙利文的基本句型，帶著滿滿誠意和當地互動。團隊將於今晚出發，演出將於6月20日、21日在布達佩斯艾菲爾劇場登場。