屏東警方日前破獲一個賣淫集團，該集團前年6月起在網路上稱「童顏巨乳小小瑜、買兩節送你1S不加價、毒龍跳蛋包夜、屏東市區定點」，還說「3500元起，全套服務，洗洗吹吹愛愛…價越高妹越優」，警方後來假扮顧客，將馬伕男子和應召女逮捕，馬伕男依共同犯圖利媒介性交罪，處有期徒刑4月。

該應召集團前年6月起在網路上發文稱「童顏巨乳小小瑜、買兩節送你1S不加價、毒龍跳蛋包夜、屏東市區定點」，民眾加入LINE後，成員說「新臺幣3500元起，全套服務，洗洗吹吹愛愛，一節40-50分鐘，一節一次，現金交易，價越高妹越優，打槍要給車資200元」，確定要交易後，由A男聯繫女子，安排載女子到交易地，每次可拿200元報酬，女子則拿1千。

警方在同年8日執行網路巡邏，見到貼文內容，便假裝顧客，約好稍晚在某摩鐵進行性交易，等到女子進入房間後，員警假稱不願意給A男車馬費，女子掉頭走人搭上A男的車後，警方才上前逮人，查口女子身上保險套24個、水性潤滑液1包與KY潤滑液2條等物。

法官認為A男為賺取酬勞，擔任馬伕媒介女子做性交行為，已對社會秩序及善良風俗造成危害，考量其犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡其年齡、本案前已有類似犯罪行為，依共同犯圖利媒介性交罪，處有期徒刑4月，可易科罰金。