民進黨立委范雲12日和民進黨立委蘇巧慧、林宜瑾、高嘉瑜，舉辦「接住受害人，補上性騷擾申訴機制漏洞」公聽會。（黃婉婷攝）

政壇「＃MeToo」運動延燒，民進黨立委范雲12日舉辦「接住受害人，補上性騷擾申訴機制漏洞」公聽會，討論性騷申訴制度漏洞，待整合婦團意見後，將提出修法版本。勞動部、衛福部會上允諾制定性騷擾態樣指引，並站在受害者角度，完善申訴機制和救濟制度，降低申訴人壓力，盼在立院下會期以特急件提出行政機關修法草案。

范雲上午和民進黨立委蘇巧慧、林宜瑾、高嘉瑜，以及多個長期服務被害人的婦女團體、專家學者，檢視現行性騷擾申訴機制如何失靈，逼得被害人只能在社群上說出自己隱忍十幾年，甚至幾十年的痛苦，卻無法從制度中，獲得應有的正義。

根據勞動部與衛福部統計，從2017至2021年，職場性騷擾被害人未申訴比率高達7至8成，不願申訴的主要原因有被當作開玩笑、擔心別人閒言閒語、擔心失去工作、擔心二度傷害、不知申訴管道及擔心調離原工作。

勞動部最新調查，近一年中有遭到職場性騷擾的受僱者，依抽樣推估，將近有20萬人，提出申訴者卻只有3萬多人。即便法規課予雇主防治責任，然而2022年針對「雇主違反性騷擾防治」的申訴僅165件，成立的更只有47件。

范雲表示，性別工作平等法已經施行20年，數據仍如此低落，申訴制度的不完善，恐讓被害人陷入更黑暗的深淵。尤其被害人不願申訴的原因，凸顯申訴過程保密原則並未落實，處理機制不受信任，讓人不敢求助，性騷擾案件存在大量黑數。

對此，勞動部次長王安邦指出，未涉修法的職場性平教育上，將盡快補強，包括提供並宣導機關性平教育相關手冊和指引，而勞動部將站在受害者角度，完善申訴機制和救濟制度，降低申訴人壓力，如建立通報機制和引進公正第三方單位，盼在下會期已特急件方式提出行政機關版本，並在加害人處理上多加著墨。

衛生福利部次長李麗芬表示，未來勞動部、教育部及衛福部將訂性騷擾態樣指引，並檢視當前申訴機制實用性，思考是否設立外部機制，在境外案件處理、一年申訴期限是否放寬，以及上下班時間遇到的職場性騷擾，申訴機關是否一致等，都會聆聽各界意見進而研議。