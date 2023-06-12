毛毛蟲老師12日受邀到教育局舉辦搶先體驗「魔術裡的科學」。(蔡依珍攝)

小屁老師12日受邀到教育局舉辦搶先體驗「夏日小花兔布偶」活動。(蔡依珍攝)

小屁老師12日受邀到教育局舉辦搶先體驗「夏日小花兔布偶」活動。(蔡依珍攝)

毛毛蟲老師和小屁老師12日受邀到教育局舉辦搶先體驗活動。(蔡依珍攝)

桃園市秒殺親子共學營 14日中午開放報名

桃園市家庭教育中心7月1日起辦理「主題式共學親子同樂會」暑期課程，針對小1至小4的親子推出9場數學、親子瑜珈、手作、科學、生態等主題的實體工作坊，市價1堂課從500至1500元不等，如今全程免費，希望藉此增進親子關係，營造幸福家庭，預計14日（星期三）中午12點起開放報名。

家庭教育中心主任彭韶竹說，桃園特別在課業壓力沒那麼繁忙的暑假開辦親子共學同樂會，規畫5個不同主題親子共學營，希望透過多元活動，親子間大手牽小手一起上課，在製作體驗過程中，給孩子有品質的陪伴，促進親子對話。6月14日（星期三）中午12點起開放報名（報名連結：https://reurl.cc/OV20Q3），以親子(一大一小)為單位，每場次錄取15個單位，歡迎家有國小1至4年級階段學童的親子踴躍參與。

首先登場的是7月1日（星期六）數感實驗室團隊講師帶來「小小花藝師，無所不在的黃金比例」，數學對許多人來說是學習的一個難關，數學與美學的結合更是近年教育上的整合，生活中手搖飲料的甜度、穿衣服好看的秘訣、電腦螢幕的大小等有許多物件的尺寸關係與比例息息相關，知名的「黃金比例」概念，原來藏在經典藝術畫作以及人體！團隊講師將帶領親子了解比例概念，探討生活中的比例關係，最後讓每對親子擔任小小花藝師，運用黃金比例完成獨一無二，又有美感的花藝作品。

3C產品佔據大多數的日常活動，取代面對面溝通互動，漸漸地偷走孩子與大人間的「親密連結」，7月16日（星期日）上午辦理「親子一起動起來，親子瑜珈好好玩」，邀請職能治療師吳姿盈，透過做出各式瑜珈體位，激發孩子想像力與表達，也讓家長了解適合孩子的瑜珈動作、呼吸的運用，提升孩子的注意力、肌耐力與身體協調和平衡，更重要的是透過許多親子雙人的瑜珈動作，父母與孩子肢體上的接觸、擁抱、眼神注視、語言交流等來傳遞彼此的情感，使孩子提升安全感、成就感、進而調節孩子的情緒、促進與孩子間的關係。

從生活出發的動手做已經成為當前教育主流，有許多家長利用課餘時間帶孩子從DIY中發掘問題、動手解決，培養孩子多元組合與問題解決能力，7月22日（星期六）小屁老師帶來「夏日小兔花圈」及「夏日小花兔布偶」，講師帶領大人和小孩從DIY中培養邏輯、專注與美感，更重要的是，從體驗中得到自行創作出作品的樂趣與成就感，邊玩邊累積親子正向互動的經驗，增進親子關係。

8月6日（星期日）邀請許兆芳(毛毛蟲老師)，帶領「魔術裡的科學」，利用魔術道具詮釋摩擦力的概念，並深入從操作中找尋影響摩擦力的變因，講師引導孩子透過觀察，分析提問、設計思考、動手實作與設計修正，落實STEAM教育和生活議題連結，期待親子從實作中學習解決問題的能力。

老鼠是哺乳類中佔最多數量的動物，在世界各地都有他們的存在，8月19日（星期六）邀請蝌蚪池塘團隊講師帶來「鼠鼠好朋友」，除了認識大家最喜歡的天竺鼠車車，還有可愛的小小寵物倉鼠，以及住在沙漠的神祕沙鼠外，也能近距離擼鼠體驗，講師也將帶領親子手作，以鯊魚牙齒化身成可愛鑰匙圈帶回家。

毛毛蟲老師和小屁老師12日受邀到教育局舉辦搶先體驗活動。參與的林唯曦和林黛晴雙胞胎都覺得活動很有趣，其中特別喜歡手作課程，可以打發時間外，也可以送人，尤其過幾天就是阿公生日正好可以當禮物，媽媽謝鈴津也讚活動可以激發創意和靈感，有助孩子未來發展。