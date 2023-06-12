桃園市復興區6月進入水蜜桃產期，經歷年初少雨近期又將進入梅雨季，果農擔憂下雨恐造成水傷，早生桃開始加緊採收。復興區農會指出，預估今年水蜜桃整體產量減少1至2成，5至12顆裝價格從550至1350元不等，因應人工等成本增加，平均價格漲50元，15日起開放網路訂購宅配出貨。

復興區農會總幹事高理忠說，復興後山地區午後雷陣雨多，可能造成水蜜桃水傷裂果，也會影響到甜度，加上又有猴害影響，導致今年水蜜桃略微減產，而早生桃部分也有果農提早採收，目前市面上看到的都是早桃，而中桃產季約在6月20日後，晚桃則在7月5日以後，又以中桃及晚桃產量較多，目前復興區種植的水蜜桃有相當多的品種，而水蜜桃的大小端看果農種植技術及是否有疏果，但不論大小一樣都香甜好吃。

民眾也關心詢問如何選購正版的拉拉山水蜜桃，高理忠表示，要挑到正宗拉拉山水蜜桃其實不難，用心觀察表皮上的細緻絨毛，形狀則要掌握「底部渾圓」、「柄部有道溝」、「果形大」，必定成熟多汁、甜度高。他也說，今年與農會契作的農戶增加，12粒裝販售550元、10粒650元、8粒750元、6粒950元，另5粒裝因為較稀少，價錢較貴1350元，銷售目標上看8000盒以上。