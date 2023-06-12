心臟內科何聖光醫師指出，患者因心臟左前降枝動脈阻塞嚴重，引發心肌梗塞（部苗醫院提供／李京昇苗栗傳真）

1名60歲來台自助旅行港籍旅客林先生，日前落腳苗栗民宿，夜間突然呼吸困難及呼吸喘，送醫前突然失去意識、無呼吸心跳，幸經過醫療團隊全力搶救後，林男與死神擦身而過，他也順利康復回國。醫師提醒，民眾如有左胸胸痛或胸悶、呼吸急促或困難等症狀，務必馬上就醫，以免發生憾事，還有三高慢性疾病患者，要按時服藥及就醫追蹤，外出旅遊也不可以任意停藥。

衛福部苗栗醫院心臟內科醫師何聖光表示，此位病人有高血壓及糖尿病史，在旅途中因突發呼吸喘緊急送醫，途中還出現到院前心肺功能停止、生命垂危，經由苗醫急診團隊急救7分鐘後，恢復自發性心跳，並經安排檢查，診斷為急性心肌梗塞。

當時緊急由心導管團隊接手入導管室，在打通血管期間，再度CPR 3分鐘，最後在左前降支動脈阻塞處置放支架，並轉入至加護病房由加護病房團隊照護，並使用低溫全身包覆式合併監測核心溫度自動控溫系統，以爭取提高存活率、降低後遺症的最佳醫療照護結果。

何聖光說，提醒有高血壓、高血脂、高血糖的慢性疾病患者，一定要按時服藥及就醫追蹤，尤其是外出旅遊時，更不能輕忽而便宜行事，任意停藥。民眾如有左胸胸痛或胸悶、呼吸急促或困難、覺得頭暈、冒冷汗、十分疲倦、感到噁心不適、胸痛擴散至左臂、頸部、背部及 下巴等症狀，務必儘速撥打119叫救護車就醫，避免憾事發生。

部苗院長李明輝醫師說，為加強守護民眾生命與健康，部苗心導管室於2020年斥資近4千萬元，購置新型「高解析雙光子能量數位心導管儀」，能更精準、快速的處置心臟疾病。

此外，加護病房也引進專利型全身包覆式合併監測核心溫度自動控溫系統，讓院外心臟停止病人，可經由心肺復甦搶救後進行低溫處置，提升心跳停止的病人存活率及急救後減少神經損傷的後遺症。

這次從香港遠道而來的林姓心肌梗塞患者，能夠順利康復出院，且完全沒有留下任何後遺症，是苗醫高效能且優質緊急醫療救護實力的再度展現，也可說是另類台灣之光，非常感謝醫療團隊同仁的辛勞付出與努力。