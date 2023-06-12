【全程字幕】哽咽首發聲！朱學恒簽切結書卻屢次近身同台 鍾沛君：他在測試被害人的底線 @ChinaTimes

國民黨台北市議員鍾沛君日前爆出，曾在餐敘中遭到名嘴朱學恒二度強行擁吻，朱學恒當時甚至更說出「反正妳明天也不會記得」，引爆大眾討論。鍾沛君沉寂幾天後，12日首度對外表示，10個月對心理受傷的她來說很短，還是會被突然靠近的人嚇到，晚上也會做惡夢，現在還沒完全好起來。期間一度哽咽，不斷低頭深呼吸。

鍾沛君說，書寫千字文很困難，雖然事發經過10個月聽起來很久，但是對心理受傷的她來說很短，到現在還是會被突然靠近的人嚇到，晚上也會做惡夢，現在還沒完全好起來，那些說她在盤算政治紅利的人，如果是家人和自己發生這種事，多久復原算快？多久又算慢？選議員和立委時都沒有提過這件事，現在又需要圖些什麼？

鍾沛君不斷低頭深呼吸，略微哽咽。她批評，朱學恒一度讓她覺得願意真心悔改認錯，她也沒有要求任何賠償，只要朱承諾不要再靠近她，切決書內容也是要求盡一切可能遠離她和家人，避免造成任何困擾，但是幾個月後，朱學恒就不避諱出席和她同個通告，且一而再再而三，測試她身為被害人，也是公眾人物，敢不敢出來挑戰朱。

鍾沛君痛批，朱學恆甚至就被安排坐在她的右手邊，就在這麼近的距離，若無其事談論最不應該要談論的性騷擾議題，不知悔改、違背切決書的人，有什麼資格談論原諒和大道理？也希望台灣可以成為更成熟的國家，談論相關議題眼中只有是非，不會用政黨分界，大家也都可以做更善良的人。

至於法律部分，她說明，目前已把事證、物證交給律師，所有可以採取捍衛權利的事都不會放過。且還有其他受害者，情節輕重不一，有人和她的遭遇一樣，有人則是被言語、肢體騷擾，如果檢調認為有必要，會在保全個資的情況下，逐一向司法機關揭露。

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