國民黨總統參選人侯友宜12日表示，警察個性老實，被人家說佛系、不罵人，其實是不希望大家惡言相向，撕裂中華民國、台灣人民，他的人生價值就是認真打拚做事、守護中華民國與愛台澎金馬。

侯友宜今出席中華民國退休警察人員協會總會成立35周年大會，他表示，除了擔任新北市長以外，今年還被賦予一項相當重大任務，就是捍衛中華民國，他這一生只有一個信念、一個人生價值，即是守護中華民國、愛台澎金馬以及這塊土地所有人民。

侯友宜強調，責任來了不逃避，「該我全力以赴，我願意犧牲奉獻，用警察的精神、用我的生命顧全台灣」。

侯提到，這段時間為了選舉到鄉下、各縣市，發現民進黨這幾年累積下來的弊案，每個人也都在跟自己說哪個地方有弊案、民進黨哪裡做不好，自己長期在新北市工作也看見太多問題，若不解決，該如何讓中華民國永續？

他指出，賴清德稱和平保台，但他覺得奇怪，到底何時改成和平保台？「我想應該是和平保台獨吧」，並強調賴用和平保台獨的口號，讓大家忘記抗中保台，讓與對岸交流變成賣台親中，完全不對。

侯友宜說，警察個性實在老實，現在被人家說佛系，他其實是不希望大家惡言相向，用對立的方式撕裂中華民國與台灣人民，別人說自己不罵人，可是認真打拚做事，就是他的人生價值。