端午佳節將至，金門縣衛生局為讓民眾吃到安心又衛生的粽子，自5月起陸續針對轄內食品販賣業、餐飲業及製造業等進行抽驗，共計抽驗端午節食品32件，檢驗項目依產品種類分別為：防腐劑、甜味劑、乙型受體素、過氧化氫、二氧化硫、沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌及單核球增多性李斯特菌等，檢驗結果均符合規定。

衛生局指出，針對端午節應景包粽子的食材，抽驗合格的食品包括自立商行的蝦米、香菇、特選粽葉、鄉村油蔥酥；捷源有限公司的蝦米、香菇、碎脯、粽葉、錦油蔥酥；金城漁會超市的東泉辣椒醬、B.B.美美辣醬、福松甜辣醬、泰順茂油蔥酥、雅章鵪鶉蛋；家樂福金門店的蝦米、台中新社鈕扣菇、登豐油蔥、花生辣醬、鴨鹹蛋；全聯金門慈湖店的廣大利熟鹹蛋、北港米血糕、油蔥酥、高山香菇、蝦米、霜降肉；良金實業有限公司的XO醬牛肉粽、2A蝦米；慶香商行的蝦米、肉粽；玉貞商店、珠光及呷甲飽滷肉飯的肉粽等，檢驗結果均符合規定，民眾可安心選購。

衛生局提醒民眾，在傳統市場、超市及賣場選購肉粽、蝦米、香菇等端午節應景食品時，應注意產品之色澤及氣味是否有異常，並於購買後應儘速食用或適度保存，避免細菌滋生，導致風味或品質劣變。確實掌握「三不原則：標示不清楚不買、過白或過於鮮艷不買、有異味不買」原則，以確保自身及家人食的安全。如欲購買即食粽子，應依指示之儲存條件貯放；購買非即食性粽子，應選擇保存於冷藏或冷凍櫃內之產品，才能吃得安心健康歡度端午。

衛生局另籲請民眾自行製作鹼粽時，千萬不使用違法添加物「硼砂」來增加鹼粽口感與保存之用，應改用衛生福利部公告許可合法食品添加物「三偏磷酸鈉」，並呼籲食品業者不得違法使用「硼砂」製作鹼粽，經查獲，將依食安法第15條規定處6萬元以上2億元以下罰鍰，另可依同法第49條第1項規定，處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。切勿以身試法。

衛生局貼心免費提供「三偏磷酸鈉」(硼砂替代品)，讓民眾自行包鹼粽時使用，歡迎民眾索取，領取後請依包裝外之說明書指示使用。衛生局已將相關抽驗結果公告於本局網站，詳細資料民眾可上網至http://phb.kinmen.gov.tw/News.aspx？n=50AD456C3CFFAC94＆amp;sms=4FEFD099

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