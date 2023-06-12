一名女子因腿部腫胖而就醫，但醫師觀察發現，女子看來胖、腫，但腿部按壓並未出現凹洞，不同於一般因為心、腎臟異常而引發的水腫，經抽血發現，女子是因為甲狀腺低下症引發的水腫。醫師表示，由於台灣食鹽中會加碘，因此少見甲狀腺功能低下到腫胖的狀況，推測女子是因曾罹患甲狀腺炎、愛吃岩鹽而非一般食鹽，以及常吃生高麗菜所致。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》中表示，上述女子的小腿顯得胖、腫，因擔心水腫，而求診腎臟科，但他按壓女子的小腿，並未出現凹洞，所以非一般常見的腎臟或心臟功能導致的水腫。

他表示，經抽血發現，女子是甲狀腺機能低下症導致的水腫，「這實在很少見，因為台灣早已實施食鹽加碘，因此甲狀腺低下到水腫的情況，相當少見。」

江守山表示，細問後得知，女子可能是3原因導致身體出現胖、腫問題。第一為5年前曾罹患甲狀腺炎，甲狀腺炎會讓一部分甲狀腺體被破壞；第二為女子近2年來常食用岩鹽，而非市售加碘的食鹽；第三為女子常吃炸豬排提供的生高麗菜絲，而生高麗菜含有抗甲狀腺物質，導致女子的甲狀腺機能低下。

他並提醒，屬十字花科植物的高麗菜好處很多，可保護心血管、預防骨質疏鬆、改善腸胃問題、幫助消化並改善便秘、調節血糖、預防癌症、抗老與美白等。但胃脹氣、甲狀腺機能低下、正在服用抗凝血劑的人要注意勿過量食用高麗菜。

他說明，高麗菜等十字花科食物，經常內含會抗甲狀腺素的物質、進而壓抑甲狀腺機能，但煮熟後此物質會被破壞，從而減少對甲狀腺素的傷害。