師長於奉茶儀式後為畢業生繫上代表智慧祝福的領巾，期許畢業生邁向人生旅程能謹記用智慧化解困難。（客家委員會客家文化發展中心提供／李京昇苗栗傳真）

客家文化發展中心何金樑主任及貴賓將扁擔傳遞給畢業生，代表傳承的意義。（客家委員會客家文化發展中心提供／李京昇苗栗傳真）

睽違兩年，客家委員會客家文化發展中心12日舉辦「客家㧡擔成長禮」，吸引新北、苗栗等4縣市，多達20校、666名畢業生參與，典禮中以「奉茶」、「智慧巾加勉」、「㧡擔傳承」3大主題體現客家精神，眾人也用客語合唱畢業主題曲「大步向前行」，並透過投影幕播映著畢業生在校照片，場面溫馨感人。

客家文化館舉辦客家㧡擔成長禮，希冀莘莘學子以任重道遠的精神傳承客家文化，以歡喜心情「屆屆相傳」，參與同學透過奉茶的行動學習以客語表達對師長的感恩，學生們在客語薪傳師邱一帆的帶領下齊聲謝師，師長於奉茶儀式後為畢業生繫上代表智慧祝福的客家花布領巾，期許後生人邁向人生旅程能謹記用智慧克服各項挑戰。

活動現場有客委會委員、民意代表、苗栗縣政府、行政院農業委員會水土保持局臺中分局、台灣中油股份有限公司探採事業部、國立聯合大學、公館鄉公所、三義鄉公所、西湖鄉公所、頭份市公所、造橋鄉公所，以及銅鑼科學園區達邁科技股份有限公司等單位及貴賓送上滿滿的祝福。

並由在地銅鑼國小校長謝美桃校長代表參與的學校師長致詞祝福在場的666位學生六六大順；不期而遇的還有來自新北市南山中學960位國中應屆畢業生來館參訪，1千多位國中小畢業生在博物館共聚一堂，感受充滿客家風的畢業氛圍，一起邁向更好的未來。

客家委員會客家文化中心何金樑主任表示，每年客家成長禮都注入正能量，號召各界挹注祝福，更要展現教育及客家文化百年永續的精神，藉此勉勵畢業生扛起文化傳承的使命，在成長的路上會記得有客家的陪伴，也希望曾參加過客家成長禮的畢業生，經常回到台灣客家文化館走走，在人生道路上因有客家相伴而更勇往直前，未來將持續辦理，讓客家文化持續傳承、客庄美好回憶豐富人生。

在所有貴賓們將豐富且充滿溫暖力量的扁擔傳遞給畢業生代表，滿滿的竹籃重量來自許多祝福，沉甸甸的水象徵飲水思源、客家米食餐盒象徵勿忘辛勤耕耘、手寫畫板象徵手繪自己的未來藍圖，畢業生挑起重擔走向戶外，一步一步走上戶外階梯，猶如邁向人生、步步高昇。

客家委員會客家文化發展中心今年也特別邀請音樂人曾仲瑋創作畢業主題曲「大步向前行」，這是今年為客家成長禮創作的主題曲，歌詞充滿對畢業生的祝福，全體畢業生用客語合唱：「大步向前行，㧡起重擔𠊎乜毋驚，準備好勢吂，夢想个路項，煞猛打拼，一路項有你共下行」，投影幕播映著畢業生在校照片，師生在音樂聲中共同感受充滿溫馨的氛圍。