圖為第三級保育類野生動物黃裳鳳蝶。（資料照片）

中市生態保育人士林震科，2019年間在臉書社群貼文「買大葉馬兜鈴、異葉馬兜鈴，送鳳蝶幼蟲」，並附1張「黃裳鳳蝶」幼蟲照片。檢方以林涉販售第三級保育類野生動物，依違反《野生動物保護法》起訴。林喊冤供稱，推廣蝴蝶生態，送非保育類鳳蝶，該照片是隨手拍攝上傳而造成誤解，法官採信，並以證據不足判無罪，可上訴。

「黃裳鳳蝶」是大型鮮豔珍貴蝶類，胸部紅色、腹部黃色，翅脈灰黑相間，後翅有大面積明顯黃色斑塊，農委會公告為第三級保育類野生動物。

林震科在中市經營青桐林種苗圃，並擔任桐林社區總幹事，長期在地方、學校推廣生態保育10多年。他2019年4月15日在臉書「蝴蝶蜜源，草食交流」社群，具名貼文「買大葉馬兜鈴、異葉馬兜鈴，送鳳蝶幼蟲」，並附1張「黃裳鳳蝶」幼蟲照、留連絡電話。

經警發現，通知到案說明，依涉販售第三級保育類野生動物「黃裳鳳蝶」送辦，檢方依違反《野生動物保護法》起訴。

林否認販售，並供稱，他在社區做自主保育、種植台灣原生植物食草提供特有生物研究保育中心，社區營造沒向政府申請經費、募款，但種馬兜鈴會有基礎耗材， 賣馬兜鈴盆栽主要是推廣蝴蝶生態，只收取合理費用。

林表示，種馬兜鈴可營造蝴蝶優良棲地，吸引包括「黃裳鳳蝶」等蝴蝶來，為增加種植者信心，才送鳳蝶幼蟲，他從事保育，當然送的是非保育類幼蟲。他的園區有38種台灣居留種蝴蝶，如無尾鳳蝶、大鳳蝶、紅紋鳳蝶及台灣麝香鳳蝶等，都是教學常見物種，他過去曾提供給學校。

林說，因緊鄰的荔枝農園要噴藥，為保護園區內「黃裳鳳蝶」幼蟲，緊急進行移區，他當天拍攝照片後，隨手就上傳，才造成誤解。他強調，明知是保育類，如果真要賣也不會如此光明正大去做。

法官認為，林未在貼文或回覆留言中註明要贈送照片中「黃裳鳳蝶」幼蟲，不能僅憑照片就推認他有販賣「黃裳鳳蝶」幼蟲意圖，相關事證不能也證明犯行，基於「無罪推定」原則，判處無罪。