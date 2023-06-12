邁阿密熱火吉祥物柏尼（Burnie）將不會缺席剩餘的NBA總冠軍賽，雙方第5戰是在丹佛金塊主場，如果目前1勝3負的熱火存活到第6戰，柏尼就可以在場邊聲援球隊。熱火總教練史波斯查（Erik Spoelstra）笑說：「這可是我們熱火的硬漢精神。」熱火過去是有名的肌肉球隊，他們的吉祥物也不會被輕易打倒。

柏尼在總冠軍賽G4遭到格鬥明星麥葛雷格（Conor McGregor）兩發鐵拳打頭，當場倒地不起。扮演者被送入急診室，度過周末之後已經沒事了。這個挨拳頭的表演活動是原先設計好的，本來是要宣傳麥葛雷格的鎮痛噴劑，結果麥葛雷格用力過猛，噴劑也幫不了可憐的柏尼。

Conor McGregor knocked out the Miami Heat mascot 😭 pic.twitter.com/86RutVZ9d9 — Complex Sports (@ComplexSports) June 10, 2023

麥葛雷格將近兩年沒有回到UFC格鬥鐵籠，他最後一次對戰是在2021年7月的UFC 264主賽，對手是老冤家波瑞耶（Dustin Poirier）。沒想到麥葛雷格在第一回合自己踩斷了左腳踝，莫名其妙畫下句點。再往前一次是2021年1月的UFC 257，麥葛雷格慘遭波瑞耶鐵拳KO，外界估算那場拳賽他賺了2000萬美元，生涯戰績目前是22勝6負。在這兩場賽事以外，他生涯從未被KO過。