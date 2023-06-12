周一日經225指數收盤上漲168.83點或0.52%，為32434.00點；指數在午間一度回吐早盤的大多數上漲，但收盤又收復了漲幅；日經目前較上周三的近33年高點(32708點)下跌了275點。

東證一部指數升14.45點或0.65%，為2238.77點，稍微又逼近了上周三的近33年高點2250點。

聯準會預計於周三、日本央行則於周五做出政策決議。即將到來的決議也防止了交易員的追高股價。

投資人仍在試圖判斷，日經的上漲是否已經過熱。自三月中旬以來，日經已經上漲了23%，在上周達到高點。

Nomura證券策略師Kazuo Kamitani表示：「我們預計日經指數本周將升至25日移動平均線水準，但在一定程度上會釋放熱度」，最終目標定在32944點。

醫療股升1.59%，為表現最好的板塊。衛采(Eisai)的阿茲海默症藥物Leqembi獲得美國食藥局(FDA)一個專家小組的支持。

衛采漲1.94%；同行的第一三共和中外製藥也分別上漲4.11%和2.12%。

半導體相關股票獲得激勵。愛德萬測試漲2.89%；瑞薩電子漲1.85%；東京威力科創漲0.24%。

軟銀集團升1.59%，

日圓下跌，朝向140日圓。出口商獲益，豐田汽車漲0.85%；本田汽車漲1.13%。

船運股大跌；川崎汽船跌4.0%，為日經表現最差的個股。日本郵船也跌2.37%。