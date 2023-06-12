李炳輝固定在市場賣藝。（鄧博仁攝）

李炳輝今（12日）在老婆雅惠的陪伴下現身中視「群星慶端陽-演藝人員基金會端午聯歡餐會」，被問到近期收入是否堪用時，李炳輝先說「這難說啦」企圖帶開話題，不料雅惠卻爆料李炳輝菸癮大，「他一天抽菸抽到4包，有時候睡到半夜還要起來抽」，不滿被爆料的李炳輝則急忙阻止，表示要趕場的計程車要來了，匆匆離開會場。

受到疫情影響，李炳輝表演銳減，連帶演出機會也減少，他表示現在除了每周二到周日早上會到市場表演賣藝，也受台灣優質生命協會的安排，常到老人院表演，「很多人看到我都說很開心，說很高興認識我」。

老婆雅惠今受訪時則透露，前兩週走路不小心，結果又再次跌倒，「膝蓋更嚴重，兩邊都是傷，一次在家裡一次在家樓下」，她說之前已經注射過3次玻尿酸，但都不見效果，現在只能靠止痛藥抑制不適。

另外，心臟不好的她，先前曾有醫生建議她裝要價9萬元的心臟支架，她今坦言不會接受治療，「不想開，我都老了，時間都快到了」，意指不想花錢治療。

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