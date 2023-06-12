富邦金控今公布5月自結合併稅後淨利為37.52億元，累計今年前5月賺256.2億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.07元；子公司表現方面，台北富邦銀行累計今年前5月稅後淨利創下歷年同期新高，首度前5月稅後淨利突破100億元；富邦證券累計今年前5月獲利能力創下歷年同期次高紀錄；富邦產險走出防疫險陰霾，自今年4月起已連續2個月獲利。

台北富邦銀行5月稅後淨利19.01億元，累計稅後淨利105.4億元，較去年同期成長1.3％；若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益，累計獲利較去年同期成長約29％，主要是營收較去年同期雙位數成長，其中，利息淨收益受惠升息、存放結構調整及海外授信動能成長穩定增加，手續費淨收益年成長超過20％以上，主要是財富管理客戶數、AuM增加及信用卡客戶基盤擴大，此外，今年以來金融商品相關收益持續維持高成長。

富邦人壽5月稅後淨利為13.73億元，累計前5月稅後淨利為137.8億元。近來台股走高，美股、科技股反彈，富邦人壽持續實現處分利益及領取部分股息收入，利息收入及國內外股票、基金之投資利益為主要獲利來源；債市投資方面，針對美國債務上限問題，市場預期將透過協調談判達成共識，推動5月債市利率呈現反彈。

富邦人壽指出，利率走升有利於壽險公司提升中長期經常性收益，策略上將維持充足流動性，彈性因應後續市況變化。另受到市場重新定價美國聯準會升息路徑，美元受到支撐，惟新台幣因外資匯入亦相對抗跌，5月美元兌台幣微幅升值0.08％，呈現盤整走勢，不同於4月美元兌新台幣強勁升值約0.94％；5月底外匯價格變動準備金仍逾310億，高於法定累積上限，有助於吸收匯率波動，管理避險成本。

富邦產險5月稅後淨利3.12億元，累計稅後虧損35.62億元；由於防疫險理賠已接近尾聲，加上公司陸續調整業務結構成效展現，5月持續獲利，增資160億亦已於本月完成，資本適足率超過法定標準要求，有效強化公司資本水準與營運資金。