嘉義市將落實要求老師務必看到完整藥袋、處方籤才能餵藥。（嘉義市教育處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

教育處長林立生重申，市長黃敏惠非常重視教育，絕不允許有任何傷害孩子的事件發生。（嘉義市教育處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市教育處規畫、設計新版「家長託藥暨教師給藥紀錄表」，將落實使用在嘉市各幼兒園所。（嘉義市教育處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

新北市知名連鎖幼兒園餵藥案引發全國關注，家長、幼兒園教師人人自危，嘉義市教育處今除前往全市唯一家與新北幼兒園同體系的家盟幼兒園關心，為避免日後產生爭議，教育處規畫、設計新版「家長託藥暨教師給藥紀錄表」，除將落實在嘉市各幼兒園所，也要求老師務必看到完整藥袋、處方籤才能餵藥。

新北幼兒園爆出疑似餵食幼童不明藥品事件後，嘉義市長黃敏惠責成教育處長林立生積極處理，今林立生協同嘉義市幼教學會理事長王秋華、輔導理事長趙世煇及李雯苑園長一同前往位於同一一加盟系列的幼兒園關心，並現場提出五心幼兒教育措施，強化幼童安全網，共同宣示杜絕任何危害幼兒事件在嘉義市發生。

林立生說，因應新北事件，教育處設計公版「家長託藥暨教師給藥紀錄表」，不但要求註明藥粉、藥水等用量，還有時間登記，且表格需有餵藥者和家長雙方的簽名，且為減少誤用、誤餵情況發生，日後也會嚴格要求，各園所老師、教保員需看到完整藥袋、處方箋等才能替孩子餵藥，呼籲家長多多配合。

林立生再次重申，市長黃敏惠非常重視教育，絕不允許有任何傷害孩子的事件發生，後續衛生局將邀集所有教保服務機構近期內召開會議，宣導幼兒用藥安全，綿密幼童安全網讓家長安心放心。