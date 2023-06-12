傳出各大醫院缺急診床位，據說與醫護人比低有關。薛瑞元表示，醫護比不夠不是關急診床位，是關病房床位，急診壅塞原因有很多，從疫後資料來看，護理人員的空缺率大概百分之4點多，的確護理人員有流失，人力比不夠就必須要關床，一些醫院就採取關床來應變。
至於有幾家醫院有這樣情況，薛瑞元說，關床的醫院可能較多，但急診壅塞主要有台大、林口長庚與義大醫院3家。台大醫院通常假日急診本來就較塞，因為他們假日病房不會收急診的病人，會保留一些空床，讓周一要住院開刀的病人有床可以進來，每個禮拜都是同樣的狀況。
傳出各大醫院缺急診床位，據說與醫護人比低有關。薛瑞元表示，醫護比不夠不是關急診床位，是關病房床位，急診壅塞原因有很多，從疫後資料來看，護理人員的空缺率大概百分之4點多，的確護理人員有流失，人力比不夠就必須要關床，一些醫院就採取關床來應變。
至於有幾家醫院有這樣情況，薛瑞元說，關床的醫院可能較多，但急診壅塞主要有台大、林口長庚與義大醫院3家。台大醫院通常假日急診本來就較塞，因為他們假日病房不會收急診的病人，會保留一些空床，讓周一要住院開刀的病人有床可以進來，每個禮拜都是同樣的狀況。
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