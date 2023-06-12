展望後市，豆府旗下各品牌除將持續拓點展店，集團APP也已於4月上線，持續提升與消費者間的互動與黏度，同時旗下各品牌持續推出新菜色，創造消費誘因；同時，豆府並啟動多角化經營推出即食與冷凍食品，多股動能齊發挹注集團營收。