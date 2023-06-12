展望後市，豆府旗下各品牌除將持續拓點展店，集團APP也已於4月上線，持續提升與消費者間的互動與黏度，同時旗下各品牌持續推出新菜色，創造消費誘因；同時，豆府並啟動多角化經營推出即食與冷凍食品，多股動能齊發挹注集團營收。
豆府餐飲集團5月與累計營收雙創同期新高
連鎖餐飲集團豆府（2752）受惠疫後餐飲市場復甦，以及拓點展店效應，5月營收2.44億元，年增76%；累計前五月營收12.45億元，年增45%，雙雙創下同期新高。
連鎖餐飲集團豆府（2752）受惠疫後餐飲市場復甦，以及拓點展店效應，5月營收2.44億元，年增76%；累計前五月營收12.45億元，年增45%，雙雙創下同期新高。
展望後市，豆府旗下各品牌除將持續拓點展店，集團APP也已於4月上線，持續提升與消費者間的互動與黏度，同時旗下各品牌持續推出新菜色，創造消費誘因；同時，豆府並啟動多角化經營推出即食與冷凍食品，多股動能齊發挹注集團營收。
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