展望後市，豆府旗下各品牌除將持續拓點展店，集團APP也已於4月上線，持續提升與消費者間的互動與黏度，同時旗下各品牌持續推出新菜色，創造消費誘因；同時，豆府並啟動多角化經營推出即食與冷凍食品，多股動能齊發挹注集團營收。

《觀光股》聯發國際5月營收登11月高 H2加速展店添動能
總統府音樂會7／8高雄登場 今天中午開放索票
國際客回流提升住房率 雲品5月與前5月累計營收雙創同期次高
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