2023年惠中寺未來與希望系列講座，6月11日邀請知名作家、電視節目主持人、文史學者、旅行家的謝哲青，以「走在夢想的路上」為題，與大家分享行遍五大洲超過107個國家的他，如何透過旅行與閱讀，走出生命中的困頓與低潮，現場與網路FB、YouTube同步聆聽有9120人。

謝哲青，6月11日在2023年惠中寺未來與希望系列講座講說「走在夢想的路上」，吸引現場和網路線上9120人同步聆聽。（圖／惠中寺提供）

謝哲青說過去三年來，經歷疫情，人們過著街上沒有車輛以及行人的超現實生活，許多的生命逝去，社會遭受集體心靈創傷，尤其當時日本地鐵無差別攻擊事件，台北捷運男子持刀事件，更讓所有人充滿警戒。他覺得自己喪失了感受事情的能力，因此試圖要找回感受生活的能力。

他曾在2017年為了重新找回失落的自我，踏上聖雅各的朝聖之旅，走在聖雅各的路上，腦海中出現《神曲》裡，描述但丁在地獄、煉獄及天堂遊歷的經過。一般會去聖雅各的人，心中通常懷著遺憾愧疚，他也把生活的挫折，歸咎於自己的過錯，害怕說話不得體，怕得罪人，後來才了解，其實太努力讓人有壓迫感。

謝哲青說過去三年來，經歷疫情，人們過著街上沒有車輛以及行人的超現實生活。（圖／惠中寺提供）

「文學，常在特殊的生命情境中，產生作用。」謝哲青分享聖雅各的旅途中，蘇東坡的生平與詩詞在腦海中伴隨而行。對照蘇軾40歲前的平步青雲，後來一路被流放，在《六月二十日夜渡海》一詩中寫道「九死南荒吾不恨，茲游奇絕冠平生」，在《自題金山畫像詩》中自問「問汝生平功業，黃州惠州儋州」，生命中的起伏跌宕，變成了人生的歷練與功業。

他在拉脫維亞婆羅的海旁的小漁村看到一座石碑，上面刻著「悼念所有死於海上，跟即將死於海上的人」，當下充滿震驚，但當地的一位作家朋友卻這麼解讀「悼念所有曾經征服，跟即將征服這片大海的人」。生命中有些事業與追求，充滿傷害、失落、苦難和折磨，當大家不信任你、警告你很危險的時候，還是有人義無反顧的去做，這就是人類的崇高跟偉大。

「文學，常在特殊的生命情境中，產生作用。」謝哲青分享聖雅各的旅途中，蘇東坡的生平與詩詞在腦海中伴隨而行，吸引現場近700名聽眾聆聽。（圖／惠中寺提供）

謝哲青亦提到從年少至今，對他影響很深，卻以自殺結束生命的的三位作家，海明威、三島由紀夫、川端康成等人的作品，年少時是一種慰藉、養分，但過了3、40歲之後，它變成人生的困惑、虛無跟無奈，甚至是毒害，多年後必須要用另外的方式把它剔除，藉由旅行參訪這些陰影已慢慢消失。

佛光山中區總住持覺居法師（左）致贈結緣品給講師謝哲青。（圖／惠中寺提供）

人只要參透為何而活，即能承受任何煎熬。過去三年謝哲青曾經失去人生的目的，但透過寫作、閱讀、旅行，尋找生命的意義。他說：「能夠理解為何而活的人，不是樂觀的人，也不是悲觀的人，而是他清楚的知道生命的意義和目的是什麼的人。」周末的夜晚，謝哲青帶領大家探索文學、藝術、歷史，在它們最深的底蘊中與厚道連結。