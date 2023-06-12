TrendForce表示，首季前十大晶圓代工業者稼動率及出貨齊降，台積電(2330)以167.35億美元穩居龍頭、季減16.2％，主因筆電、智慧手機等主流應用需求疲弱，使7/6奈米及5/4奈米稼動率明顯下跌，首季營收分別季減逾20％及17％。

第2名的三星因8吋與12吋稼動率同步下滑，首季營收僅34.46億美元，季減達36.1％，為首季跌幅最高業者。格羅方德（GlobalFoundries）受惠來自美國本土車用、國防、工控與政府等相關訂單支撐，首季營收18.41億元，雖季減12.4％，但超越聯電(2303)拿下第3名。

降至第4名的聯電首季營收17.84億美元、季減17.6％，其中28/22奈米及40奈米營收分別季減約2成及逾2成。維持第5名的中芯國際首季營收14.62億美元、季減9.8％，其中8吋營收季減近3成，12吋則因產品組合較多元及在地內需支撐，營收微幅季增1～2％。

隨著半導體市況自去年下半年起下滑，二、三線晶圓代工業者受限製程技術及產品重疊性較高，營運在競爭加劇及缺乏議價能力情境下變化更劇烈。高塔半導體受惠歐洲市場需求支撐，首季營收3.56億美元、季減11.7％，跌幅相對輕微、擠下力積電(6770)升至第7名。

力積電儘管受惠部分電視相關大尺寸面板驅動晶片（LDDI）庫存回補動能，首季高電壓（HV）製程營收季增約26％，但面板驅動晶片（PMIC）、功率離散元件（Power discrete）等其他平台產品仍在庫存修正，客戶投片態度趨守，使首季營收3.32億美元、季減18.7％。

第9名的世界先進(5347)受惠大小尺寸面板驅動晶片（DDI）客戶投片量陸續恢復，但電源管理晶片投片狀況仍不佳，首季營收2.69億美元，季減11.8％。第6名的華虹集團營收8.45億美元、僅季減4.2％，第10名的東部高科營收2.34億美元、季減20％。

展望後市，儘管供應鏈多半應在本季陸續展開備貨，但市況反轉後供應鏈庫存去化緩慢，多數客戶備貨仍謹慎，TrendForce預期僅有電視系統單晶片（SoC）、WiFi 6/6E、觸控面板感應晶片（TDDI）等零星急單，整體稼動率成長受限，預估第二季前十大晶圓代工業者營收將續降，但跌幅將較首季收斂。

其中，台積電第二季可望短暫受惠急單需求，但稼動率持續低迷，預期營收將續降、季跌幅較首季收斂。三星目前有零星零組件訂單回流，但多半來自短期庫存回補而非終端需求轉強訊號，不過將有部分3奈米新品產出正式貢獻營收，預期第二季營收季跌幅將放緩。

格羅方德受惠工控物聯網（IoT）、航太國防及車用等訂單穩定，支撐稼動率表現，預期第二季營收大致持平首季。中芯國際受惠驅動IC、NOR Flash等部分訂單復甦，加上中國大陸內需優勢，出貨與稼動率皆有望提升，第二季營收可望恢復成長。

至於聯電第二季因電源管理晶片、微控制器（MCU）等客戶砍單，8吋稼動率將跌至低於6成，12吋則受惠28/22奈米的時脈控制器（TCON）、電視系統單晶片急單支撐，稼動率估約80％、平均銷售單價穩定，預期第二季整體營收可持平或小增。