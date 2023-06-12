安馳5月營收較4月下滑，主要受到半導體產業仍處消耗庫存階段影響，且公司持續進行產品組合的調整，使ADI與AMD兩大代理產品線營收表現較4月下滑，致整體月營收表現月減13.20％，但仍較去年同期成長。

據國際半導體產業協會(SEMI)預測，半導體的庫存修正可望於上半年結束，並自第3季起，在回補庫存需求升溫推動下，逐步復甦。安馳亦表示，目前兩大代理線雖仍有部分產品訂單遞延，出貨進度放緩，然隨著產業需求回溫，有望於第三季恢復正常庫存水平，公司預期第三季營收表現可望優於第二季。

安馳進一步表示，ADI代理線在車用、儲能的產業趨勢帶動下，工業、測試設備及儀器等應用面相關需求持穩，公司亦已切入車用、儲能等新應用市場，將大幅提高ADI產品方案的完整度。AMD代理線方面，IC驗證平台、軍工航太與智慧醫療等應用需求穩定，訂單能見度亦佳，受庫存影響較大的半導體測試設備也望逐漸消化庫存，下半年將再有新產品Wifi 6E射頻，與高階400G網通測試儀器正式投入測試市場。

安馳表示，第二季在產業景氣變化，及客戶訂單需求保守，供貨不穩定的現況下，公司將持續適時調整產品組合，擴大應用面，提高兩大產品線的智慧製造方案整合度，並加大力度發展新代理產品線，以期在新產品線的綜效發酵下，挹注公司整體營收及獲利表現。