台20線南橫公路梅山口至向陽段於去年5月1日推行台20臨105線0公里至44公里有條件通行以來，每周二、四道路管制禁止通行。考慮端午節民眾的用路方便，將於6月22日（周四）取消管制通行。

公路總局三工處說，因應端午節連續4天假期，為使用路人能規畫更彈性的南橫公路旅遊行程，該處甲仙段及關山段協調梅山口至向陽路段復建工程所需物資提早運送，並加派人力提早於連假前做道路維護整理，於6月22日取消管制通行，開放時段仍維持為上午7時至下午2時進入，並於下午5時離開管制路段。

三工處也提醒民眾，要上山的遊客請事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨會有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。另外，請用路人行經南橫公路隨時注意偶發性的可能落石發生，以及注意道路兩側設立的公路資訊看板（CMS）及收聽警廣路況廣播。