竹北市豐采520工地發生天坑案後，從10日開始進行為期1個月的搶險計畫，縣府專案小組每3天會同專家稽查1次，12日首次與台大團隊進入地下室稽查，經查工地確實依照搶險計畫內容工項施作。

台大團隊強調與縣府立場一致，讓所有資訊透明，目前團隊已取得地質鑽探和設計圖等相關資料，將盡快協助釐清問題所在，同時監督搶險計畫施工，盡全力把關民眾安全。

縣府工務處人員會同台大土木工程學系主任葛宇甯、教授楊國鑫、台科大台灣建築科技中心專案助理教授鄭世豪、中華大學土木工程學系教授張奇偉及十興里長毛振福等人進入豐采520工地地下6樓稽查。

經專家實地勘查認為，目前工地確實依照搶險計畫內容施工，也就是地下室東北區基礎工程、東南區及西南區周邊開挖及基礎工程。

葛宇甯指出，目前工地確實依照搶險計畫的內容工項在施作外，他們想進一步了解之前停工的半年期間，基地周圍所打的ccp樁的檢測成效。

葛宇甯並說，台大團隊已蒐集到當初地質鑽探的相關資料及設計圖，為了解相關設計上是否有問題，預計16日下午將再度到豐采520工地現勘，實地確認。

葛宇甯強調，縣府與台大立場一致，就是讓所有資訊透明，未來整體檢視過後，相信事故責任就能判斷釐清。

他並指出，豐采520的建照是在2007年核發，當時法規要求和情況，可能與現在會有落差，待全部資料蒐集解讀後，才能看出到底是設計問題、施工問題，還是有其他問題，畢竟工程會有很多不可抗力和無法預期的情況發生，這部分團隊一定會審慎評估後，再向大家說明。