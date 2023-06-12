該局說明，依所得稅法第15條規定，納稅義務人、配偶及受扶養親屬有各類所得者，應由納稅義務人合併申報及計算稅額；納稅義務人主體一經選定，得於該申報年度結算申報期間屆滿之次日起算六個月內申請變更。

因此，若欲變更111年度綜合所得稅結算申報案件之納稅義務人，應於112年11月30日以前，出具原選定及變更後納稅義務人具名簽章之申請書，向戶籍所在地國稅局提出申請。

該局進一步說明，今年綜合所得稅申報如原採標準扣除額或已依稅額試算通知書辦理結算申報者，嗣後如發現改採列舉扣除額較為有利，應檢附相關收據或證明文件，於稽徵機關核定前申請更正申報，否則經稽徵機關核定後，依所得稅法施行細則第25條第2項規定，將不得要求變更適用列舉扣除額。

該局提醒，欲變更111年度綜合所得稅結算申報納稅義務人主體或改採列舉扣除額者，請務必於前揭規定期限內提出申請，以免逾該申請期限遭稽徵機關否准，影響自身權益。