雲品為提升旅客體驗與布局疫後觀光市場，雲品溫泉酒店目前持續進行裝修工程，關閉一半的客房，仍繳出5月營收年增歷史同期次高的成績。為了將住客影響程度降到最小，調整升級後的生態裝置藝術、遊憩空間、飯店大廳、瑞士SPA品牌湖景芳療室與奢華行政酒廊等，將分階段於6月底與7月底完工，屆時將能夠提供旅客更頂級的服務享受。

受惠6月底4天端午假期的大量國旅住房需求，日月潭雲品溫泉酒店與君品酒店住房率持續維持穩健表現，目前台北君品酒店國際旅客回流約7成，隨著國際旅遊市場持續復甦，雲品溫泉酒店與君品酒店第二季住房成績亦可望提升。

5月來台國際旅客已突破200萬人次，君品酒店首季國際住客占比依序為日本、美國、新加坡、韓國與港澳旅客逐漸回流，君品酒店為搶攻國際旅客及暑假國旅商機，邀請台灣南北5家店齡加總近250歲的台式早餐名店，期間限定進駐雲軒西餐廳自助式早餐，打造住房新賣點，以台灣庶民文化的台式早餐，提供給旅客更豐富與多元的旅遊體驗。

目前雲品受理的委託經營案共有五大類型：分別為星級酒店委託經營管理、宴會事業管理、頂級民宿經營管理、永續園區營運管理、豪宅銷售延伸服務管理等，現在共有10處，分別為雲品酒店杭州、翰品酒店新莊宴會廳、新北淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台中蘭克斯特、烏來紅河谷、台南市安平區宴會籌備、茹曦酒店餐飲事業，以及甫於5月底開幕的台中水湳「圓觀」，目前正積極籌備興建中的則為新北烏來紅河谷的頂級民宿經營管理，將於明年首季投入營運的陣容。

此外，看好疫後觀光旅宿、餐飲業的復甦，也有許多認同永續、環保與文化藝術經營理念的業主，也正與雲品積極洽談委託經營案中，分別在北部、中、南部與東部都有多處案源正在討論提案中，未來君品Collection將能持續為雲品國際擴展更多市占率與品牌能見度。