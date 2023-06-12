由於低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象局今（12）日發布豪雨特報，屏東縣有局部大雨或豪雨，南投、雲林至高雄、花蓮地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

中央氣象局發布豪大雨特報。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，今天受低壓帶影響，各地有短暫陣雨或雷雨，高屏地區清晨有強對流發展，有達到短延時豪雨，其他地區整天不定時有較大雨勢，也易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率；溫度方面，各地高溫預測約28至32度，低溫約25、26度。