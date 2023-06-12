統一投信建議，投資人可分批加碼、或利用定期定額布局優質的主動式台股基金。雖然加權指數尚未突破新高，但統一黑馬基金及統一奔騰基金淨值已先行創下歷史新高，其中統一奔騰基金更是台股科技型基金中淨值最高的「淨值王」。

統一投信表示，全球景氣穩健，歐美經濟成長預估值甚至出現上修，加上各產業庫存調整步入尾聲，並將在下半年開始復甦，使台股基本面轉佳。聯準會利率高點已近，也為股市評價帶來正面效應。

而今年以來AI應用大爆發，科技巨擘甚至開啟AI投資軍備競賽，大幅推升台股相關供應鏈需求，將加速產業回升。統一投信認為，台股在題材面及外資買盤湧入加持下，下半年仍有表現空間，建議投資人可分批加碼，或利用定期定額布局優質的主動式台股基金。

統一投信指出，主動式台股基金透過優秀的基金經理人選股操作，精準布局AI及電動車等最新趨勢，更容易創造打敗加權指數的超額報酬。在緊抓台股行情的同時，投資績優的主動式台股基金參與台股長線成長潛力，可向自己的財富目標更進一步。

統一黑馬基金為台股一般型基金，採取精選個股策略，持股集中火力於40檔業績成長性兼具獲利穩定性的「黑馬股」，能因應市場變化靈活調整。以科技股投資為主的統一奔騰基金，則透過電子股次產業間靈活轉換，掌握新科技趨勢的成長爆發力。

統一投信表示，統一黑馬基金及統一奔騰基金9日淨值分別達161.48及161.46元，自成立之初的淨值10元一路增長至逾160元，讓不少投資人財富以十倍速成長，為台股基金中極少數的高淨值基金。