雲林縣無黨籍縣議員陳芳盈12日在臉書po文自爆，她看到鍾沛君議員挺身而出，揭發朱學恒的性騷擾，勾起她不堪的回憶，去年初她也遭C名嘴性騷擾，竟當著另2人面前問她「我可以和妳打X嗎？」，對此雲林縣長張麗善強調性騷、性侵絕對零容忍，對於陳芳盈的遭遇，身為女性首長感同身受，非常難過與不捨。

陳芳盈在臉書表示，去年初，她決定從台北回到雲林參選縣議員，C名嘴約她吃飯，接著和他的2個朋友共4人一起去KTV續攤，帶著酒意的C名嘴，忽然當著另2人問她「我可以和妳打X嗎？」，她哈哈的把話題帶過。結果過一段時間，他竟然又第2度問「我可以和妳打X嗎？」。

陳芳盈說，這件事在她的心裡成為1個陰影，只不過隨著時間推移，也漸漸選擇不要想起，在心裡說服了自己「那是社會的常態、那不是我能改變的權力生態、不要再把這件事放在心上、就讓這件事過去，否則只是在折磨自己而已」。

陳芳盈指出，直到她看到C名嘴上節目，談到鍾沛君被性騷擾，痛批朱學恒，忽然一種憤怒在她心頭熊熊燃燒起來，打破了她的猶豫和遲疑，直接對著鏡頭大罵「你比朱學恒還噁心！」。

張麗善對此表示，身為女性首長，能夠感同身受所有女性面對性騷擾的憤怒，她內心可以說是非常難過，非常的不捨，她要嚴厲譴責，對於性騷、性侵絕對零容忍，因為性騷或性侵可能造成當事人非常不舒服，在心中留下陰影，甚至在人生觀造成很大的差異。

張麗善強調，她一定會站在女性朋友的立場為大家發聲，對於性侵與性騷絕對不允許再發生，絕對要保護女性，對於陳芳盈等人站出來，她非常支持與讚賞。