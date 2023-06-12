不少學生考上大學後，為了就業考量，會轉系尋求未來有更好的出路，蒐集數據資料的臉書粉專「圖地」日前整理台大111學年度大二申請轉系的資料，沒想到轉出第一名的科系是政治系公共行政組，近50%人申請轉系，接著依序是地質系、社工系、農經系和園藝系。

臉書粉專「圖地」日前發文，分享台大111學年度二年級各科系申請轉出、轉入的資料，以圖表來呈現，今年台大最多人想轉入的科系第一名由電機系拿下，有67人申請轉入，去年冠軍經濟系則退居到第二名，共62人申請轉入。

轉出方面，今年政治系公共行政組居轉出第一名，總共有46.3%的學生申請轉系，根據台大政治系公共行政組課程地圖介紹，該系學生未來有一部分選擇繼續升學，就業則是從事公民老師或政府機關、議會、民間機構、非營利組織的研究員或行政人員。

至於轉出率第二至第五名依序是地質系、社工系、農業經濟系、園藝系，都有快40%的選擇出走。

臉書粉專「圖地」指出，有趣的是，過去調查成功大學最多人轉出的科系是地科系，申請轉出比例近50%，結果性質相近的地質系在台大轉出率也排名第二，感嘆地球科學真的很難留住學生嗎？

此外，網友還驚呼，台大轉系前幾名竟然沒有哲學系，僅1人轉入、6人轉出，有網友就表示，「我認識的哲學系，可都是認真在鑽研哲學」。