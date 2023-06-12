清水高中清颺獎學金號召暨捐款人合盈光電董事長許玄岳致詞。（陳淑娥攝）

台中市立清水高中為鼓勵優秀的經濟弱勢學生安心入學，由合盈光電董事長許玄岳等號召民間力量設立112學年度「清颺獎學金」，共募集180萬元，12日舉行捐贈儀式，凡國中教育會考成績達5A5＋以上入學者，且具備特殊身分等條件，每名將補助獎學金30萬元，盼將來學有所成，能飲水思源、回饋社會。

合盈光電董事長許玄岳同時擔任學校獎學基金會董事長，他與校長蕭建華共同號召海線地區賢達童傳盛文教基金會董事長童瑞年等人，設立清水高中112學年度入學清颺獎學金，鼓勵優秀的經濟弱勢學生安心入學。

許玄岳表示，海線地區有許多清寒優秀學生，到了高中之後，往往因經濟壓力而影響學習，相當可惜，設置「清水高中清颺獎學金」盼幫助清水高中學子飛颺展才，鼓勵學生安心就學，更期許未來能夠飲水思源，為社會貢獻更多心力，歡迎海線地區國中畢業生就近入學。

「清水高中清颺獎學金」適用對象為112學年度入學清水高中高一新生，凡低收入戶子女、中低收入戶子女、特殊境遇家庭子女或孫子女、身心障礙學生或身心障礙人士子女及原住民學生，國中教育會考成績達5A5＋以上，且國、英、數任二科達A＋以上者，每名將補助獎學金30萬元，分3年6學期支給，新生入學後，發予5萬元就讀獎學金，其後5學期持續努力不懈，各學期成績總平均達80分以上者，即可每學期領取5萬元獎勵金。

清水高中校長蕭建華表示，感謝社會各界對學校辦學的支持，願意挹注資源，協助弭平弱勢學生不利的學習處境；事實上，學校爲鼓勵優秀學生就近入學，也結合家長會、校友會、獎學基金會及楊丁文教基金等協力單位資源，設置各式清寒或菁英獎助學金，例如菁英入學獎學金，國中教育會考成績達5A10＋與作文五級分以上者，發予獎學金10萬元，其目的是激勵學生持續努力，也鼓勵學生能就近安心學習。

清水高中指出，學校將持續竭盡所能照顧好每一位學生，希望讓每位進入清水高中就學的同學，經過3年的努力，皆能進入適合的大學就讀；未來更能本著取之於社會、用之於社會的精神，照顧更多需要幫助的人。同時也歡迎海線清寒優秀同學，可以把握機會加入清水高中大家庭。