被撞的黑色CAMRY左側車門幾乎全毀。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

大白天恍神嗎？台中市北區雙十路二段與力行路口今（12日）近午發生一起離奇車禍，33歲賴姓男子駕身價超過600萬元的白色BMW從沿雙十路二段欲左轉力行路方向行駛時突逆向撞上路邊停放的自小客車，造成左前車頭嚴重毀損，員警到場酒測，酒測值為零，賴男稱，一時沒注意；畫面遭網友PO網，鄉民驚呼「豪車殞落」。

神秘失控？豪車突逆向撞車 原因成謎

台中市第二分局於今天11時46分接獲民眾報案，指稱北區發生自小客不當駕駛撞上路邊停放自小客車，員警到場發現，33歲賴姓男子開著家人名下名貴的BMW沿雙十路二段欲左轉力行路方向行駛時，不知為何突然過彎逆向，且一直偏向左側，直到撞上路邊停放的一台黑色CAMRY才停車，幸好現場無人受傷。

員警現場依法向駕駛人賴男實施呼氣酒測，並無飲酒情事，賴男也聲稱是一時恍神，並無身體不適狀況，目前警方已調閱路口監視器畫面以釐清案發經過，詳細事故原因將由交通警察大隊分析研判。

台中市第二分局提醒民眾，行車應隨時注意車前狀況，並遵守交通安全規則行駛，切勿貪快任意違規，才能減少交通事故發生，保護自身安全也保護他人用路安全。