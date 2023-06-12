參賽隊伍專注烹飪料理。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府昨天承辦客家小炒全國爭霸賽中區初賽，期間開放民眾索取好食客券試吃，但有民眾在網路抱怨，活動現場約有700多人，規畫的動線以及時間管控差，試吃人數遭限制，甚至還有人快熱暈，對活動只有負面印象。苗栗縣政府文化觀光局12日回應，對此感到抱歉，日後舉辦類似活動時，會留意執行細節與發送時間，避免造成民眾困擾。

行政院客委會規畫客家小炒全國爭霸賽，中區初賽昨天在苗栗特色館舉行，來自全台中部各縣市30個隊伍參賽，並現場烹飪製作客家料理，除由評審評選外，現場也發放好食客券，讓民眾參與試吃，同時票選人氣隊伍，最終由來自台中市的隊伍御饌臻品贏得冠軍。

但賽後有民眾在網路上抱怨，指稱試吃券原本說發500人分、每人限領3張，結果早上9點半後公告改為300人、限領1張，最後10點半又改成200人領1張，還分3梯次，每個小時1梯次。

該網友表示，苗縣府舉辦客家小炒活動盛況空前，現場約來了700人，好不容易在苗栗特色館有大型活動，也推廣客家美食，但大家在潮濕又高溫33度下曬太陽排隊，就是為了試吃客家小炒，結果要等到下午1點多才能試吃，甚至限制試吃人數，500人變200人，其他的人變「白痴」。

也有其他民眾說，現場混亂也沒賣其他食物或發礦泉水，「許多老人幾乎熱衰竭或餓昏」，不少領不到券的人都直接放棄回家，質疑主辦單位規畫動線以及時間掌控很差，原本的初衷大打折扣，在地觀光根本帶不起來。

苗栗縣政府文化觀光局解釋，當天人潮湧入，考量天候及疏散排隊人潮，才會分兩梯次在早上10時30分、中午12時發放好食券，也因試吃是各隊伍的比賽成品，得配合出菜時間，才會下午1時起開始領取試吃品。

文觀局指出，這次活動是希望增加民眾參與度，當天仍是發送限量500張「好食券」，只是分梯次發放，並無減少試吃券，每個人限領1張、每張可免費領取3份試吃品，但民眾參與踴躍才會大排長龍。

文觀局表示，針對活動安排引發不滿，縣府深表抱歉，日後舉辦類似活動時，會好好檢討並安排更好的動線與時間，避免造成民眾困擾。