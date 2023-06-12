國民黨總統參選人侯友宜12日出席中華民國退休警察人員協會總會成立35周年暨團結自強大會，他強調，2024總統大選是恢復兩岸和平最關鍵一役，如果這一仗沒有打贏，誰可以守護中華民國？他會抱著必勝的決心，全力以赴守護中華民國。

侯友宜表示，軍警本一家，黃埔第一任校長是蔣中正，大家從同系統出來，守護中華民國就是他們的信念。這次他代表國民黨出來選舉，最重要的就是讓中華民國在台澎金馬，和平、永續、安定、繁榮地走下去，也要用團結力量守護中華民國。

侯友宜說，他一個人力量不夠，要靠大家幫忙、一起努力，如果這一仗如果沒贏，誰來守護中華民國？這一仗也是如何恢復兩岸和平最關鍵一役，只有兩岸和平、國家安全，才可能經濟繁榮，把內政弊案逐一找出，重新塑造這塊土地人民安居樂業。

另外，侯友宜提到，別人看見他都在說「你有沒有槍」、「不要被別人騙」、「黑金掛勾嚴重」等問題，日前去台南看綠色光電，魚塭都是光電，不禁擔憂漁民生計該怎麼辦？尤其虱目魚是平民美食，現在大家根本吃不起，也讓農業糧食自給率不夠，虱目魚更變成民進黨綠色能源下的官商勾結。