無黨籍雲林縣議員陳芳盈指控，遭「C媒體人」言語與肢體騷擾，且對方最近還上政論節目批評時事評論員朱學恒性騷案，後媒體人朱凱翔向她道歉。對此，和陳芳盈同是國民黨立委候選人羅智強子弟兵的台北市議員楊植斗直呼，性騷擾的受害人會因自揭傷疤感到痛苦，加害人卻繼續賺通告費，天理何在？

陳芳盈今（12）日在臉書發文指出，C媒體人在去年大選期間曾多次問她「我可以和妳打砲嗎？」還有一些肢體上的冒犯。陳芳盈透露，她起初選擇隱忍，但在看到C媒體人在朱學恒被爆性騷後，還上節目對此批評，讓她忍無可忍、選擇揭發此事。陳芳盈並放話，若是C媒體人今天再不道歉，就會公布他的姓名。

楊植斗今在臉書發文感嘆，接連發生的性騷擾案件，會讓受害者敲開記憶的大門、回想起過往的痛苦，但加害的媒體人卻繼續在賺取通告費，天理何在？楊植斗也喊話，陳芳盈的名氣較小，關注度也沒那麼高，但還是要替她加油。

而在陳芳盈再次於臉書發文，放話「C媒體人再不道歉就公布名字」後，朱凱翔在臉書發文表示，他無法記起1年多前的那次應酬中，是否有說過陳指控的那一句話，經詢問同席的友人，也無人有印象，雖不確定是什麼環節，但讓陳感受如此，他道歉。

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