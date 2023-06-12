日月潭國際泳渡嘉年華活動每年吸引海內外上萬名泳者，在美麗的開放式水域，挑戰綿延3公里的長泳。台南市新化區虎頭埤是台灣最早興建的灌溉用水庫，市議員李偉智今天總質詢時，建議市府也在虎頭埤舉辦泳渡活動，帶動地方的發展。市長黃偉哲答詢認為，這是很好的點子，虎頭埤是台灣第一座水庫，最快今年暑假就可以舉辦。

市府觀光旅遊局表示，虎頭埤水庫歷史悠遠，因山狀有如虎頭，雄偉聳峙，因此得名。最早為大目降村民歐陽安所創設，供給新化的農地水源，期間經過多次整建，日據明治39年（1906）曾進行大規模重建，台南州時代即有意規畫虎頭埤闢建為風景區，並被視為日據時期台灣12大勝景之一。

觀旅局還說，虎頭埤有如台南市區的後花園，更有小日月潭的美譽。台南縣政府文獻委員會1954年評選「虎埤泛月」為南瀛八大景之首，每當日出與夕陽時刻，湖面染上各式色彩，千變萬化，令人陶醉，為虎頭埤不可錯過的美景。

黃偉哲認為，虎頭埤是台灣第一座水庫，目前還有在支援農業溉灌，像近來缺水，也有抽水支援芒果灌溉。泳渡台灣第一座水庫是很好的構想，也有這個條件，市府會來著手規畫，但必須在豐水時期才行。如果虎頭埤的水位允許，最快今年暑假就會舉辦泳渡虎頭埤活動或其他水域活動；如果今年來不及舉辦，就明年暑假舉辦。