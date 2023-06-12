美國去年10月對中國祭出晶片出口禁令，更拉攏盟友包括荷蘭、日本等跟進制裁，如今晶片戰進一步升級，根據外媒報導，荷蘭政府正準備立法，禁止大陸學生參加半導體和國防等敏感技術的大學課程。

根據美國財經媒體報導，知情人士透露，雖然上述計劃中的立法可能會避免具體提及大陸，但其明確意圖，是要防止來自亞洲國家的學生在學習時接觸敏感技術的領域。

報導提到，荷蘭政府今年稍早同意加入美國，進一步限制向大陸出口晶片技術，並開始調查大陸公司Nexperia對荷蘭晶片製造商Nowi的收購案，這加劇了兩國的緊張關係。

根據一份電子郵件聲明，荷蘭教育部證實正在制定措施，將對敏感學科領域的學生和研究人員進行強制性篩查。

另根據英國《金融時報》報導，在多所荷蘭大學表明會禁止部分大陸研究生攻讀先進技術課學位後，傳出荷蘭政府接下來計畫立法，將禁止大陸學生上半導體、國防等敏感科技大學課程，以避免技術外流。