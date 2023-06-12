石門水庫清淤作業在阿姆坪隧道完工後可供砂石車往來清運，減少台七線交通衝擊。（北水局提供／呂筱蟬桃園傳真）

石門水庫受惠於近日雨勢，蓄水率持續攀升至將近8成，為因應即將到來的颱風季節，配合阿姆坪防淤隧道已在今年完工，北區水資源局展開放淤作業，預計6月底前要將沖淤池空間堆滿淤泥，一旦颱風到來啟動沖淤操作，可加速擴大水庫清淤量能，預期1年可增加64萬噸清淤量。

北水局副局長郭耀程指出，為了延長石門水庫使用壽命，每年例行性在羅浮、義興採取陸挖外，還有抽泥、排砂隧道等方式執行清淤作業，今年搭配阿姆坪防淤隧道2月啟用，在4月30日至6月3日期間，由第十河川局協助，利用水庫低水位時執行陸運清淤作業，共清運3萬3420立方公尺土方，並透過隧道運送，減少台七線砂石車往來運輸，可降低空氣汙染及交通安全疑慮。

北水局也統計，近3年清除水庫淤泥均達標，清淤量分別達334、491及473萬立方公尺，已超過342萬立方公尺的年平均入砂量，使庫容由2020年的2.03億立方公尺，增加至目前2.05億立方公尺，展現力求水庫回春之努力成果。

郭耀程表示，石門水庫截至6月12日清淤總量14.5萬立方公尺，以今年度目標量450萬立方公尺計算，達成率約32％，與原訂進度相符合，待阿姆坪防淤隧道如果遇到颱風登陸帶來雨勢，屆時庫水可由進水口流入防淤隧道，經由水力沖刷帶走淤泥，將使石門水庫防淤延壽策略進一步實現。