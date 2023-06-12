據澎湃新聞報導，首屆「中國—宏都拉斯高級別企業家交流會」11日在中國貿促會舉行。近120名來自外貿、工程、機械、金融、電信、旅遊等領域的中宏企業代表出席此次會議。宏方官員表示，計畫在下個月與中國開展較為全面的自貿協定談判，內容涉及商貿、服務以及投資，希望一年內完成。

中國貿促會副會長張少剛在致辭中表示，中宏兩國資源稟賦不同，經濟互補性強，雙邊經貿合作潛力大，發展前景廣闊。希望雙方深挖貿易增長潛力、釋放投資合作動能、完善基礎設施互聯互通，不斷深化務實合作。

宏都拉斯經濟發展部部長塞拉托則稱，宏政府高度重視宏中工商界交流以及企業間貿易投資合作，願積極推動宏高質量產品盡快進入中國市場，並將為中國企業赴宏投資提供支持。

在此次交流會上，宏都拉斯經濟發展部副部長雷東多較為具體地介紹了在宏進行貿易投資的情況。雷東多表示，根據宏外貿中心的研究，宏都拉斯有25個產品或行業與中國合作潛力大，其中海蝦、鋅礦以及咖啡的出口位列前三。目前，已有10家咖啡企業做好對華出口的準備。不過，將這些產品運送至中國市場，還需雙邊簽署相關輸華衛生檢疫議定書。

此外，雷東多還透露稱，該國海關正制定相關方便中國投資者赴宏投資的政策。同時，宏已與11個國家和地區簽署了自貿協定，很快將與中方討論該問題。

至於宏都拉斯何時與中方開展自貿協定的相關談判，雷東多在會後接受澎湃新聞採訪時表示，宏方計劃在下個月與中國開展較為全面的自貿協定談判，內容涉及商貿、服務以及投資。他還稱，希望加快談判進程，期待能夠在一年內完成。

「最終達成雙邊自貿協定尚待時間，在此之前可以形成一些促進貿易便利的政策。」雷東多進一步舉例稱，在中美洲地區有一個共同市場，在此範圍內也有非常便利的貿易手續；該國也建立了對外貿易的「單一窗口」制度（國際貿易便利化的一項重要措施，有助於提高申報效率，縮短通關時間，降低企業成本，促進貿易便利化），兩國企業都可享有便利條件。

澎湃新聞向參加此次交流會的多家中方企業瞭解到，他們關注到此前宏都拉斯與中國建交的消息，主要是想通過此次交流會瞭解宏都拉斯的貿易、投資政策，考慮未來探索在中美洲地區的潛在商業機會。宏都拉斯農業資源豐富，一家從事農糧進口的企業關注宏方此次來訪會有哪些品種完成輸華議定書的簽署，該企業告訴澎湃新聞，他們想瞭解是否有拓展糧食進口渠道的機會。

目前，宏都拉斯總統卡蕬楚正在對中國進行6天的國事訪問，這是兩國自今年3月26日建立外交關係以來，該國總統首次訪問中國。6月11日上午，宏都拉斯駐華大使館開館儀式在北京建外公寓舉行。中國國務委員兼外長秦剛同宏都拉斯外長雷納共同為使館揭牌。本月5日，中國駐宏都拉斯使館也舉行了開館儀式。