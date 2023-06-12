立法院朝野黨團今天為召開臨時會處理大法官人事同意權而舉行朝野協商，國民黨團主張應該於臨時會處理「性平三法」之修法，以回應近期政壇「＃Me Too」外界的期待。朝野黨團達成共識，請立法院各黨團及立委於7月14日前提出修正草案，並於臨時會期間邀請行政院長陳建仁就此事專案報告，該草案不受協商冷凍期1個月限制，7月底前完成立法程序。

立法院預計6月14日上午10時將舉行談話會討論臨時會事宜，預計於臨時會期間處理大法官被提名人之人事同意權。

不過在野黨認為臨時會也應該處理性平三法。民進黨團總召柯建銘質疑國民黨主張要臨時會處理性平三法，但也沒提法案來；國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團的版本已經準備好了，政院版的也可以等他們個一兩周送來，臨時會就可以修，就不用等到下會期了，等到下會期代表民進黨對於性平沒誠意。

黨團協商後達成共識，各黨團同意為完備性騷擾防治之性平三法等相關法制，請各黨團、委員及行政院於7月14日前提出性騷擾防治相關法律修正案，供立法院臨時會進行審議，並於臨時會期間邀請行政院長率相關部會首長就性騷擾防治相關事宜至立法院進行專案報告並備質詢，相關法案不受黨團協商期1個月之限制，並於7月底完成立法程序。