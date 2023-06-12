33歲韓國歌手龍俊亨離開「Highlight」後，去年11月推出個人專輯《Loner》，暌違近4年回歸歌壇，並在今年3月於首爾舉辦個人演唱會，不只韓國歌迷，也吸引多位海外粉絲到場支持，亞洲巡演也即將展開，台灣站將於8月5日在新莊Zepp New Taipei登場，這不僅是他暌違5年再登寶島，也是他首次在台舉辦個人粉絲演唱會。

龍俊亨2019年衰捲鄭俊英、勝利的「老司機群組」風波，為保護團體和隊友名聲主動退出所屬團體「Highlight」，警方調查後證實他未參與任何偷拍及散播不雅片的非法行為，也不是群組成員，隨後便入伍服役。沉寂近4年，龍俊亨離開與前隊友一起創立的公司Around US娛樂，成立新公司BLACK MADE娛樂，去年推出新專輯時，他也大方回應當年陷醜聞的心聲，再次向大眾道歉，「我沒有參與他們任何一個群組，但我對於意識到（與鄭俊英）的對話是錯誤時，沒有在當下及時指正感到相當後悔，也希望以後都只有好事發生」。

龍俊亨出道14年，推出過多首膾炙人口好歌，更入選「韓國音樂著作權協會」正式會員，因此也被粉絲稱作是「龍PD」，今年3月初發行與饒舌歌手Sion合作的新單曲〈POST IT〉，再展傲人創作天賦和精湛唱功，推出後也立刻登上包含台灣等多個地區的iTunes排行榜上位圈，同月在首爾舉辦「LONER's ROOM」演唱會，誠意十足地帶來24首歌，與粉絲們度過了愉快的時光，近日除了專輯準備演出外，也積極開直播與粉絲互動，並分享多首自彈自唱的cover曲，讓不少海外粉絲頻敲碗他舉辦巡迴演出，終於今天宣布了這個好消息。

「2023 YONG JUN HYUNG FAN CONCERT [LONER's ROOM] IN TAIPEI」將於8月5日（六）晚間6點在Zepp New Taipei 宏匯廣場舉行，目前票價和福利尚未公開，更多詳情請洽主辦單位「得藝室策劃有限公司The Artistudio」臉書粉絲專頁。

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