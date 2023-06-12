警察出身的國民黨總統參選人侯友宜，12日出席中華民國退休警察人員協會總會成立35周年暨團結自強大會表示，退休金逐年遞減再加上通膨，大家生活困苦，承諾未來一定會檢討退撫法，讓大家能在台灣好好生活。

侯友宜表示，警察一輩子守護、也用生命捍衛中華民國與台灣人民，相信大家需要尊重、被肯定，沒想到退休金逐年遞減，還碰上物價上漲，退休同仁日子好過嗎？尤其通膨指數都在2以上，更不要忘記中油2000億、台電2500億，總共4500億自行吸收，萬一把4500億放出來，通膨會超過2至3％，屆時該怎麼過生活？

他強調，退撫法一定要改、要檢討，讓大家安心生活。

侯友宜表示，他1945年加入國民黨，一生信念就是保護國家、行政中立，後來離開警察職位，很多黨希望他入黨，「但我都是國民黨一份子」。

他提到，外面很多眾說紛紜他不辯解，因為不是事實，即使被打很慘也不想辯解，因為事實證明，他這幾十年都是國民黨，也會堅持把這一生中可奉獻的時光，奉獻給中華民國台澎金馬人民。