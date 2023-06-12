東哥董事長闕慶承和總經理曾雄威在12日向股東的營業報告書指出，東哥除了與全球第一大遊艇代理商MarineMax合作關係穩固，並透過持續深化高品質、高技術的品牌優勢，鞏固美國大型遊艇市場的市占率，同時透過代理其他遊艇品牌的中小型遊艇，以豐富產品組合。
不過，東哥公司在美國西岸及澳洲建立自有銷售通路之外，將持續放眼全球其他市場，以期降低對單一美國市場依存度，分散銷售集中的風險。
東哥（8478）去年營收55.55億元、每股稅後純益19.93元，雙創歷史新高，12日股東常會通過每股配發10元現金股息、以及獲利18.65億元的1.246％提列員工酬勞，目前已是78呎以上遊艇排名全球第三大的東哥，近來主攻大尺寸豪華遊艇，除了北美市場之外，為了分散風險，將拓展其它國際市場，降低對北美的依賴度。
東哥董事長闕慶承和總經理曾雄威在12日向股東的營業報告書指出，東哥除了與全球第一大遊艇代理商MarineMax合作關係穩固，並透過持續深化高品質、高技術的品牌優勢，鞏固美國大型遊艇市場的市占率，同時透過代理其他遊艇品牌的中小型遊艇，以豐富產品組合。
不過，東哥公司在美國西岸及澳洲建立自有銷售通路之外，將持續放眼全球其他市場，以期降低對單一美國市場依存度，分散銷售集中的風險。
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