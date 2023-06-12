東哥董事長闕慶承和總經理曾雄威在12日向股東的營業報告書指出，東哥除了與全球第一大遊艇代理商MarineMax合作關係穩固，並透過持續深化高品質、高技術的品牌優勢，鞏固美國大型遊艇市場的市占率，同時透過代理其他遊艇品牌的中小型遊艇，以豐富產品組合。

不過，東哥公司在美國西岸及澳洲建立自有銷售通路之外，將持續放眼全球其他市場，以期降低對單一美國市場依存度，分散銷售集中的風險。