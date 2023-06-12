基隆市連接愛三路與仁二路的東岸地下道，是市區使用率最高的人行地下道，基隆市政府12日召開記者會，與和泰環境永續基金會、大金空調共同宣布企業認養地下道，市長謝國樑表示，希望透過民間資源維護，打造友善共好的城市步行空間。

今年農曆年期間，市民發現東岸地下道有漏水、積水狀況，市府工務處在農曆年後積極排查，發現軍方管線、道路邊溝和地下道頂板箱涵都有管線老舊滲漏問題，已協調各單位在3月前已修復完成。

謝國樑在視察後，除指示工務處完成維修外，認為未來可以引進企業認養這條人行地下道，並請副市長邱佩琳協助。謝國樑致詞時特別感謝和泰環境永續基金會與大金空調允諾擔任協力認養夥伴。他指出，未來企業認養將成為基隆推動建設的趨勢之一，目前城隍廟前地下道與候車亭已有企業表達認養意願，充分展現企業參與社會事務的責任心與積極性。

邱佩琳指出，政府力量有限，民間資源無窮，藉由導入民間豐沛力量與創意，將使基隆未來會更好。

和泰環境永續基金會執行長黃海清認為，透過認養地下道，使基金會能回饋社會，促進環境永續發展，讓企業、市府、民眾達到「三贏」的目標。

市府工務處表示，與和泰環境永續基金會辦理現勘時，發現地下道指標系統仍有不足，外地遊客常於地下道轉角難以判斷方向，為使地下道更符合民眾使用需求，和泰環境永續基金會主動請設計公司以圖形、顏色、編號、地貼及燈箱等方式，強化指標系統，融入基隆海洋意象構圖、觀光導覽資訊宣傳，讓地下道繽紛亮麗。

在認養期間，基金會除了自費建構視覺指標系統與觀光導覽資訊外，並負責地下道清潔工作，和市府一同打造友善互助的城市形象。