新北市板橋私幼餵藥案越演越烈，引發藍綠攻防，國民黨總統參選人侯友宜選舉工作室發言人吳亮賢指出，賴清德身為副總統，卻帶頭散播兩大不實謠言，包括謊稱家長4月即通報，以及影射新北市府未成立醫療團隊，皆遭證明是公然說謊，「請賴清德將心比心，找回醫者良心，並為公然造謠製造恐慌而道歉」。

吳亮賢指出，針對該案件，民進黨立委張宏陸日前公然指家長4月就已通報1999，副總統賴清德及一眾民進黨人士接著帶頭散播此不實謠言，形成「綠色謠言產業鏈」，但經新北市研考會清查市長信箱約1萬件，以及1999市政服務專線約1萬3500案，皆無此紀錄，「賴清德造謠一張嘴，害基層公務人員闢謠跑斷腿」。

吳亮賢表示，眼見謊言被拆穿，張宏陸今天在廣播節目中立刻改稱「從以前到現在，好像沒有人特別提到1999」，不僅公然打臉自己，也狠狠甩了賴清德一巴掌，但今天賴清德受訪時，仍知錯不改，再次影射市府未成立醫療團隊，但實情是市府早就啟動專責醫院，匯集專業醫師力量提供家長及孩子服務。「說謊一次或許是粗心，說謊兩次就是壞心，請問賴清德當年從醫的良心在哪裡？」

吳亮賢呼籲，賴清德想要獲得別人信賴，就請先從對自己的言行負責開始，賴清德公然製造兩大謊言，造成廣大的家長及社會大眾誤信而恐慌，請賴清德立刻道歉，以示負責。